Облагораживать пешеходную инфраструктуру столицы Коми начнут не раньше мая

Пешеходная инфраструктура Сыктывкара оказалась к весне в очень плохом состоянии. Брусчатка на центральных улицах города "расплылась", ограждения, скамейки и урны требуют ремонта.

Внешний вид города в целом – больная тема, которой администрация намерена заняться в ближайшее время. Об этом заявил мэр Валерий Козлов на брифинге 11 апреля.

"Сейчас мы смотрим, сколько у нас есть финансовых возможностей. В рамках заявленного изменения города нам вместе надо будет расставить приоритеты, - пояснил мэр. – Понятно, что за год мы эту работу не проведем. Необходимо решить, откуда начать работы: от "кольца", вокзала или с улицы Кирова".

В приоритете остается историческая часть столицы региона, а также улица Коммунистическая.

"Также сейчас разрабатываются документы по работе с рекламными вывесками. Помимо этого, надо делать дороги, тротуары. Постараемся все сдвинуть с места комплексно", - заверил Валерий Козлов.

Более точный план по облагораживанию пешеходной инфраструктуры города появится к концу мая.