Облагораживать пешеходную инфраструктуру столицы Коми начнут не раньше мая

11 апреля 2017 года, 12:00 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Пешеходная инфраструктура Сыктывкара оказалась к весне в очень плохом состоянии. Брусчатка на центральных улицах города "расплылась", ограждения, скамейки и урны требуют ремонта.

Внешний вид города в целом – больная тема, которой администрация намерена заняться в ближайшее время. Об этом заявил мэр Валерий Козлов на брифинге 11 апреля.

"Сейчас мы смотрим, сколько у нас есть финансовых возможностей. В рамках заявленного изменения города нам вместе надо будет расставить приоритеты, - пояснил мэр. – Понятно, что за год мы эту работу не проведем. Необходимо решить, откуда начать работы: от "кольца", вокзала или с улицы Кирова".

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В приоритете остается историческая часть столицы региона, а также улица Коммунистическая.

"Также сейчас разрабатываются документы по работе с рекламными вывесками. Помимо этого, надо делать дороги, тротуары. Постараемся все сдвинуть с места комплексно", - заверил Валерий Козлов.

Более точный план по облагораживанию пешеходной инфраструктуры города появится к концу мая.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: Сыктывкар, ЖКУ, дороги, администрация
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Общество
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