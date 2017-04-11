В Коми - ажиотаж на "шипы"

Ажиотажный спрос на наклейки "Шипы" возник в Сыктывкаре в связи с введением административного наказания за отсутствие соответствующего знака на автомобиле. Автолюбители, которые не смогли или не захотели раздобыть наклейку фабричного производства, находят свои, подчас весьма необычные, способы известить окружающих о наличии шипов, пишет "Республика".

Напомним, 4 апреля вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. В частности, теперь предусмотрена административная ответственность за неустановку на автомобиле знаков "Начинающий водитель", "Шипы", "Перевозка детей" и некоторых других.

Как пояснили в специализированных магазинах Сыктывкара, 4 и 5 апреля автолюбители выстраивались в очередь за знаком "Шипы", в связи с ажиотажным спросом запасы наклеек в некоторых торговых точках иссякли. Работник одного из магазинов рассказал, что сам с трудом нашел заветный знак в торговой точке на окраине города и заплатил за него 100 рублей, хотя обычная цена наклейки с буквой "Ш" – 50 рублей.

Впрочем, в другом автомагазине корреспонденту "Республики" предложили на выбор три варианта знака стоимостью от 50 до 90 рублей.

На улицах города можно заметить машины, владельцы которых решили не утруждать себя поисками готовых наклеек, а сделали их своими руками. Кто-то распечатал знак на цветном принтере, один из автолюбителей просто нарисовал его цветными фломастерами. Видимо, выделиться на фоне однотипных треугольников с буквой "Ш" решил автомобилист, который изобразил слово "Шипы" на заднем стекле при помощи изоленты.

Ситуацию для "Республики" прокомментировал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Александр Некрасов. Он пояснил, что знак может быть и самодельным, главное, чтобы он соответствовал установленным форме, размерам и цвету. А вот слово "Шипы", изображенное на стекле любым способом, ни один сотрудник ГИБДД не признает установленным знаком – со всеми вытекающими последствиями для автовладельца.