В Коми заболеваемость чесоткой снизилась на 43,5%

В первом квартале 2017 году зарегистрировано более 141 480 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года из-за большого количества заболевших ОРВИ и гриппом.

С января по март в Коми не зарегистрированы случаи брюшного тифа, бактерионосительства дизентерии, полиомиелита, энтеровирусного менингита, кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, бактерионосительства дифтерии, туляремии, лептоспироза, листериоза, цитомегаловирусной инфекции, трихофитии, малярии.

Зарегистрировано снижение заболеваемости в группе кишечных инфекций, в том числе острых кишечных инфекций (ОКИ) установленной этиологии – на 44,5%, из них ОКИ, вызванные ротавирусами – на 57,8%, ОКИ неустановленной этиологии – на 24,7%, гонококковой инфекцией – на 20,7%, педикулёзом – на 4,9%, чесоткой – на 43,8%, ВИЧ-инфекцией – на 20,7%.

В первом квартале на 11,9% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза. На 11,5% снизилась заболеваемость туберкулезом органов дыхания. На 16,1% снизилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания.

Вместе с тем, зарегистрирован рост заболеваемости хроническим вирусным гепатитом – на 20,4%, в том числе хроническим вирусным гепатитом С – на 25,8%, скарлатиной – на 65%, ветряной оспой – на 18,8%, микроспорией – на 19%, гриппом и ОРВИ – на 16,6%.