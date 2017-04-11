Накануне Дня Победы в Коми активизировались мошенники, желающие нажиться на пожилых

11 апреля 2017 года, 11:42 |
Фото Ирины Кнутас

Минтруда РК призывает к бдительности: выплата ко Дню Победы предоставляется в беззаявительном порядке или при личном обращении в центр соцзащиты

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми сообщили об участившихся случаях мошенничества в отношении пожилых. "Появилась информация, что гражданам категории "дети войны", стали поступать звонки от неизвестных лиц. Они представляются работниками соцзащиты и под предлогом предоставления выплаты ко Дню Победы требуют, чтобы пожилые люди сообщили сведения о своем банковском счете и другие персональные данные, иначе выплата, якобы, не будет назначена. Мы просим жителей республики быть бдительными: такие звонки поступают от мошенников", - предупредили в Минтруда РК.

В ведомстве пояснили, что гражданам, которые уже получали республиканскую денежную выплату в честь Дня Победы, эта выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке, то есть обращаться в центр соцзащиты не нужно, предоставлять дополнительные сведения о себе не требуется.

"Гражданам, которые раньше не получали эту меру соцподдержки, необходимо лично обратиться с паспортом в центр соцзащиты по месту жительства. Обращаем внимание на то, что дистанционно – по телефону, электронную почту, социальные сети и так далее – меры социальной поддержки, включая выплату в честь Дня Победы, не назначаются. Специалисты соцзащиты также не обходят дома для сбора сведений о получателях выплат и пособий. Так действуют аферисты, не дайте им обмануть себя или своих близких", - сказали в Минтруда Республики Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: мошенничество, пенсионеры
  Рубрика: Общество
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