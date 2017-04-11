В ЛУКОЙЛ-Коми назвали лучших "сержантов производства"

В ЛУКОЙЛ-Коми определили результаты ежегодного конкурса на звание "Лучший мастер года".

В заочном соревновании по четырем номинациям участвовали десять претендентов – людей, ответственных за работу бригад на конкретных участках, которых в советское время образно называли "сержантами производства".

Участие в конкурсе традиционно принимают представители пяти структурных подразделений предприятия: как нефтедобывающих "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз" и "Яреганефть", так и Усинского газоперерабатывающего завода.

Члены конкурсной комиссии при определении победителей брали во внимание прежде всего производственные показатели на участке, личные результаты профессиональной деятельности, вклад каждого мастера и возглавляемой им бригады в развитие предприятия.

Победителями в итоге стали Сергей Санников ("Мастер по добыче нефти и газа"), Владимир Тетерев ("Мастер по подготовке и стабилизации нефти"), Сергей Ермолаев ("Мастер вспомогательного производства)" и Игорь Осипов ("Горный мастер").

Для Сергея Ермолаева из ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз" новость о высокой оценке его заслуг стала неожиданностью, хотя его стаж работы в нефтегазовой отрасли – более десятка лет.

"До сих пор не верится, – признался он. – Благодарен руководству цеха и всего предприятия за признание мастерства. Для меня работа в ЛУКОЙЛе не просто стабильность – это уверенность в новых профессиональных достижениях".

Ежегодный конкурс "Лучший мастер года" в ЛУКОЙЛ-Коми направлен на усиление мотивации работников к достижению высоких результатов труда и роста профессионального мастерства.