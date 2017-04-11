В Троицко-Печорском районе осужден мужчина, подвергший сожительницу опасности заражения ВИЧ

Мировой судья Троицко-Печорского судебного участка рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего жителя п. Троицко-Печорск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией). Государственное обвинение в суде поддержано представителем прокуратуры Троицко-Печорского района.

Судом установлено, что осенью 2016 г. ВИЧ-инфицированный мужчина сожительствовал со своей приятельницей, не используя никакие меры предохранения, в результате чего подверг женщину опасности заражения ВИЧ-инфекцией. При этом мужчина был уведомлен органами здравоохранения о наличии у него ВИЧ-инфекции, предупрежден об уголовной ответственности за заведомое поставление другого лица в опасность заражения этим заболеванием, однако сожительницу о своем диагнозе предупредил.

Мировой судья назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Расследование по делу осуществлено ОМВД России по Троицко-Печорскому району.