Судьбу бани, находящейся под госохраной, решат на градостроительном Совете Сыктывкара

Собственник объекта культурного наследия регионального значения "Баня", расположенного в Сыктывкаре по ул. Орджоникидзе, 16, готов реконструировать здание за свой счет. Эскизный проект приспособления здания под современное использование вчера рассмотрели члены Общественного совета при Управлении Коми по охране объектов культурного наследия.

Представил эскизный проект заместитель начальника Управления Сергей Павлюшин. По его словам, решением московских специалистов здание бани был удостоено статуса "объект культурного наследия регионального значения".

"В документах сказано, что баня построена в 1926 году и частично реконструирована в 1985 году, - рассказал С. Павлюшин. – Это здание представляет интерес как образец бани 1920 годов и как вероятный пример работы известного архитектора, работавшего в Усть-Сысольске Е. Сорокина – одного из авторов проекта Уездной земской больницы (ул. Бабушкина, 11). По нашим данным, датировка строительства бани ошибочна. Строительство было начато в 1927 году и завершено примерно через год".

По словам докладчика, примечательно здание тем, что выполнено оно из тесаного кирпича, имеются и аттик над входом, и городчатый фриз, и замковые камни. В 1946 году оно было выкрашено в белый цвет, как и многие другие постройки в городе. Баня неоднократно переделывалась, к ней возводили различные пристройки. Словом, здание фактически было изуродовано временем.

Собственник здания - ООО "Стройкомплект" - после неудачной попытки снять его с госохраны, принял решение привести фасады в первоначальный вид, при этом приспособив верхний этаж под свои нужды.

"В результате реконструкции будет восстановлен утраченный облик бани и ликвидирована одна из пристроек, - объяснил С. Павлюшин, отвечая на вопросы членов Общественного Совета о соответствии эскизного проекта первоначальному виду здания. – Мы либо будем видеть реконструированный объект, либо все останется как есть. Чем больше времени проходит, тем больше этот объект напоминает сарай. Прошу также учесть, что это проект приспособления объекта культурного наследия и его реконструкция не будет стоить бюджету республики ни копейки".

По его словам, в Сыктывкаре всего несколько зданий – отдел истории Нацмузея Коми, Нацбиблиотека Коми, Александринская женская гимназия и кинотеатр "Родина" - остались нетронутыми до сих пор. Все остальные здания, точнее, их дворовая часть, искажены.

Члены Общественного Совета, высказав сожаление об отсутствии на заседании по уважительной причине их коллеги, Почетного архитектора Коми Н. Некрасова и других экспертов, которые могли бы оценить эскиз с профессиональной точки, воздержались от каких-либо решений. Судьба бани будет окончательно решена 20 апреля на заседании градостроительного Совета Сыктывкара.