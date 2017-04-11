В блоке, который возглавит Наталья Хозяинова, нет времени на "притирку" - Валерий Козлов

11 апреля 2017 года, 11:20 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Будущий вице-мэр столицы Коми зарекомендовала себя как сильный управляющий, имеющий богатый опыт в своей сфере, человек эффективный, последовательный и главное – командный.

Так на брифинге после общегородской планерки охарактеризовал мэр Сыктывкара Валерий Козлов Наталью Хозяинову, которая сменит в этой должности Владимира Голдина.

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Напомним, 7 апреля стало известно о том, что должность первого заместителя руководителя администрации Сыктывкара займет Наталья Хозяинова, ныне являющаяся заместителем министра имущественных и земельных отношений Коми.

Ранее она занимала пост вице-мэра столицы республики по экономическим вопросам с 1 сентября 2011 года до конца 2015 года.

"Наталья Хозяинова может слушать и слышать, иметь иную точку зрения, но в то же время качественно выполнять командную работу, - отметил В.Козлов. – В коммунальном блоке, который она возглавила, нет времени на "притирку". В работу нужно включаться сразу, и уверен, что она сможет это сделать с первого дня и работать эффективно в интересах города".

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: Сыктывкар, кадры, ЖКХ, власть, администрация
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Политика
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