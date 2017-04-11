"Ростелеком" продемонстрировал деловому сообществу Ухты новые возможности

"Ростелеком" провел для делового сообщества Ухты бизнес-семинар "Открытый Ростелеком. Новые возможности". В ходе мероприятия руководителям компаний Ухты (банки, государственные учреждения, крупный и средний бизнес) были продемонстрированы облачные сервисы и услуги для развития бизнеса.

Форму для этой встречи выбрали нестандартную – гостям было предложено сыграть в игру в стиле "Что? Где? Когда?". По мере того, как команды находили правильные ответы на вопросы о работе "Ростелекома", специалисты компании делали презентации услуг. В ходе встречи было рассказано о преимуществах мобильной связи "Ростелекома", которая доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива.

Гости узнали об услуге "Новая Телефония", инновационном облачном сервисе для организации корпоративной телефонной сети компании. По сути, это виртуальная АТС с более широким функционалом, чем у традиционной телефонии. При подключении "Новой телефонии" клиент получает многоканальный телефонный номер без географической привязки с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, аудио- и видеоконференциями, виртуальным контактным центром, записью разговоров, а также широким спектром дополнительных функций, в числе которых сценарии распределения вызовов, голосовые сценарии и приветствия, переадресация, голосовая почта и другие.

Участникам встречи была продемонстрирована услуга "Видеокомфорт". Это облачное видеонаблюдение, которое не требует хранилищ, "сжимает" видео за тот период, в течение которого ничего существенного для заказчика не происходило, быстро настраивается. "Ростелеком" готов сегодня обеспечить 3 вида хранения видеозаписей: полной записи в течение определенного времени, записи непосредственно события, которое вычисляется и фиксируется оборудованием в процессе полной записи и гибкий вариант с полной подстройкой под требования заказчика.

Отдельно было сказано о различных интеграционных проектах, которые выходят за рамки традиционных услуг связи. Это разработка и поставка программного обеспечения и различных информационных систем, приобретение, монтаж и внедрение различного оборудования для автоматизации деятельности заказчика, строительство локальных сетей, систем видеонаблюдения, пожарных систем, центров обработки данных, электрических сетей, проекты в части технологий энергосбережения.

"Ухта, всегда был одним из наиболее прогрессивных городов, - отметил Заместитель директора филиала - Директор по работе с корпоративным сегментом Коми филиала ПАО "Ростелеком" Александр Грибков, - И эта встреча еще раз показала насколько здесь динамичное деловое сообщество, открытое всему новому и эффективному. Ухтинцы продемонстрировали живой интерес ко всем тем услугам, которые способны сделать их бизнес эффективнее. Мы постарались максимально наглядно показать насколько облачные сервисы позволяют сократить расходы на приобретение дорогостоящего оборудования, и при этом обеспечивают высокую степень защиты данных, помогают быстро и грамотно организовать рабочий процесс в соответствии с новейшими технологиями и достижениями в области связи".

* * *Коми филиал ПАО "Ростелеком" – структурное подразделение компании "Ростелеком", которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" ("Ростелеком – Северо-Запад"), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО "Северо-Западный Телеком" после присоединения этой компании к ОАО "Ростелеком". Коми филиал обслуживает 225 тыс. абонентов телефонии, 149 тыс. пользователей Интернет, более 40 тыс. абонентов IPTV.