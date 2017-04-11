Александру Уманскому уменьшили срок

11 апреля 2017 года, 10:39 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитников Александра Уманского на приговор сыктывкарского суда, который признал его виновным в мошенничестве. Напомним, экс-руководителя ООО "Здравницы Коми" отправили в колонию на 2 года.

Как передает корреспондент "Комиинформа", адвокат попросил приобщить к делу выписку из истории болезни жены, которая после приговора попала в больницу и прошла стационарное лечение. По мнению защиты, суд формально учел состояние здоровья Уманского и его действия по заглаживанию вины.

Кроме того, сам Уманский, находясь в СИЗО, заболел и получил дополнительный диагноз. Ему делали переливание крови и госпитализировали.

Суд, по мнению защиты, не учел влияние приговора на семью Уманского, который содержит двух малолетних детей. Кроме того, Уманский возместил ущерб, кратно превысив его сумму. Ему вменяли растрату 67 млн, в казну он вернул 350 млн.рублей.

В своем последнем слове Уманский сказал, что переживает за жизнь супруги, которая не в состоянии обслуживать кредиты, которые он взял для возмещения ущерба.

Прокурор выступил против удовлетворения жалобы, отметив, что сыктывкарский суд при вынесении приговора учел состояние здоровья Уманского. Напомним, арбитражный процесс, благодаря которому здравницы республики вернулись Коми, был инициирован прокуратурой.

Таким образом, с учетом времени, проведенного в СИЗО, А.Уманский выйдет на свободу через пять месяцев.

Комиинформ
  Ключевые слова: уманский, суд, приговор
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 4
  • 3
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:16 11.04.2017
Будь бдителен: как распознать террориста по внешним признакам
18:18 10.04.2017
Воркутинскую поликлинику дважды эвакуировали из-за пакетов с личными вещами
13:48 10.04.2017
"Первый канал" накажут из-за обращения усинского депутата


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Монди СЛПК продолжает прием заявок на участие в международном образовательном проекте
Должникам за услуги ЖКХ в Княжпогостском районе предлагают погасить долги добровольно



Нужна помощь



Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью

Инфоблок

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

10 апреля

День освобождения Одессы от Румынско-немецких войск. (1944)



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus