Александру Уманскому уменьшили срок

Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитников Александра Уманского на приговор сыктывкарского суда, который признал его виновным в мошенничестве. Напомним, экс-руководителя ООО "Здравницы Коми" отправили в колонию на 2 года.

Как передает корреспондент "Комиинформа", адвокат попросил приобщить к делу выписку из истории болезни жены, которая после приговора попала в больницу и прошла стационарное лечение. По мнению защиты, суд формально учел состояние здоровья Уманского и его действия по заглаживанию вины.

Кроме того, сам Уманский, находясь в СИЗО, заболел и получил дополнительный диагноз. Ему делали переливание крови и госпитализировали.

Суд, по мнению защиты, не учел влияние приговора на семью Уманского, который содержит двух малолетних детей. Кроме того, Уманский возместил ущерб, кратно превысив его сумму. Ему вменяли растрату 67 млн, в казну он вернул 350 млн.рублей.

В своем последнем слове Уманский сказал, что переживает за жизнь супруги, которая не в состоянии обслуживать кредиты, которые он взял для возмещения ущерба.

Прокурор выступил против удовлетворения жалобы, отметив, что сыктывкарский суд при вынесении приговора учел состояние здоровья Уманского. Напомним, арбитражный процесс, благодаря которому здравницы республики вернулись Коми, был инициирован прокуратурой.

Таким образом, с учетом времени, проведенного в СИЗО, А.Уманский выйдет на свободу через пять месяцев.