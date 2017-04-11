Будь бдителен: как распознать террориста по внешним признакам

11 апреля 2017 года, 10:31 |

"Комиинформ" совместно с аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Коми продолжает цикл публикаций, посвященных антитеррористической тематике.

Мы живем в такое время, когда стать жертвой теракта может каждый из нас. И если в республике обстановка достаточно спокойная, то, оказавшись в командировке или в отпуске в центральных и южных районах России, риск встретиться с опасностью определенно есть. Недавняя трагедия в метро Санкт-Петербурга подтвердила это.

Специалисты утверждают, что большинство террористов - это люди в возрасте 18-35 лет, причем разных национальностей. В равной степени это могут быть как мужчины, так и женщины. Но, по данным статистики, на территории Российской Федерации в качестве террористов-смертников организаторами террористических актов обычно используются женщины.

Первая по важности задача террориста – раствориться в толпе людей, не привлекая к себе внимания. Поэтому при совершении террористического акта смертницы одеты в одежду, обычную для данной местности. Однако в их одежде и манере поведения можно увидеть некоторые отличительные признаки. Голова женщины покрыта – и это необязательно традиционный глухой платок, но и косынки, и бейсболки. Одежда террористки свободная, скрывающая на теле взрывное устройство.

Но не всегда террористы взрывают себя. В таком случае взрывное устройство они могут принести в сумке или чемодане, чтобы оставить смертельную ношу в людном месте. Под упаковку для бомбы могут использоваться пакеты, коробки и даже детские игрушки.

Отличительными внешними признаками всех террористов в большинстве случаев являются нездоровая бледность лица, неадекватное поведение, заторможенность движений и реакций, которые вызваны возможным употреблением транквилизаторов или наркотиков.

Также злоумышленники уклоняются от полицейских и камер видеонаблюдения: пытаются отвернуться, опустить голову, спрятаться за более рослого человека, прикрыть лицо платком или рукой.

Специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты или медленно двигаются, как будто читая молитву.

Либо наоборот – человек сильно возбужден, размахивает руками, его взгляд постоянно перемещается с одного объекта на другой, он не может стоять спокойно и постоянно перемещается, причем двигаясь бесцельно.

Одна деталь: террористы-смертники, собирающиеся себя подорвать, всегда смотрят прямо перед собой. Никто не знает, по какой причине, но это уверенно подтверждают видеозаписи и выжившие свидетели. Возможно, наступает момент, когда террорист подходит к мертвой точке и за дело берется страх.

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

Специалисты рекомендуют не делать никаких резких движений и не пытаться самостоятельно решить проблему. Необходимо найти сотрудника полиции и сообщить ему о своих подозрениях, при этом важно как можно более точно описать человека, которого вы заметили. Пытаться следить за возможным террористом или обезвреживать его самому не стоит, это очень опасно.

Комиинформ
  Ключевые слова: терроризм, инструкции, будь бдителен
  Рубрика: Инструкции
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