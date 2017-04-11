Будь бдителен: как распознать террориста по внешним признакам

"Комиинформ" совместно с аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Коми продолжает цикл публикаций, посвященных антитеррористической тематике.

Мы живем в такое время, когда стать жертвой теракта может каждый из нас. И если в республике обстановка достаточно спокойная, то, оказавшись в командировке или в отпуске в центральных и южных районах России, риск встретиться с опасностью определенно есть. Недавняя трагедия в метро Санкт-Петербурга подтвердила это.

Специалисты утверждают, что большинство террористов - это люди в возрасте 18-35 лет, причем разных национальностей. В равной степени это могут быть как мужчины, так и женщины. Но, по данным статистики, на территории Российской Федерации в качестве террористов-смертников организаторами террористических актов обычно используются женщины.

Первая по важности задача террориста – раствориться в толпе людей, не привлекая к себе внимания. Поэтому при совершении террористического акта смертницы одеты в одежду, обычную для данной местности. Однако в их одежде и манере поведения можно увидеть некоторые отличительные признаки. Голова женщины покрыта – и это необязательно традиционный глухой платок, но и косынки, и бейсболки. Одежда террористки свободная, скрывающая на теле взрывное устройство.

Но не всегда террористы взрывают себя. В таком случае взрывное устройство они могут принести в сумке или чемодане, чтобы оставить смертельную ношу в людном месте. Под упаковку для бомбы могут использоваться пакеты, коробки и даже детские игрушки.

Отличительными внешними признаками всех террористов в большинстве случаев являются нездоровая бледность лица, неадекватное поведение, заторможенность движений и реакций, которые вызваны возможным употреблением транквилизаторов или наркотиков.

Также злоумышленники уклоняются от полицейских и камер видеонаблюдения: пытаются отвернуться, опустить голову, спрятаться за более рослого человека, прикрыть лицо платком или рукой.

Специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты или медленно двигаются, как будто читая молитву.

Либо наоборот – человек сильно возбужден, размахивает руками, его взгляд постоянно перемещается с одного объекта на другой, он не может стоять спокойно и постоянно перемещается, причем двигаясь бесцельно.

Одна деталь: террористы-смертники, собирающиеся себя подорвать, всегда смотрят прямо перед собой. Никто не знает, по какой причине, но это уверенно подтверждают видеозаписи и выжившие свидетели. Возможно, наступает момент, когда террорист подходит к мертвой точке и за дело берется страх.

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

Специалисты рекомендуют не делать никаких резких движений и не пытаться самостоятельно решить проблему. Необходимо найти сотрудника полиции и сообщить ему о своих подозрениях, при этом важно как можно более точно описать человека, которого вы заметили. Пытаться следить за возможным террористом или обезвреживать его самому не стоит, это очень опасно.