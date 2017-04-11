Пожилые сыктывкарцы стали более бдительны

С 1 по 10 апреля в полицию Сыктывкара поступило 2646 сообщений. При этом количество зарегистрированных обращений граждан к правоохранителям возросло. Об этом сообщил начальник УМВД РФ по Сыктывкару Александр Спиридонов на общегородской планерке сегодня, 11 апреля, передает корреспондент "Комиинформа".

Из них 120 - о признаках преступлений, из них удалось раскрыть 63% фактов. В основном, это причинение вреда здоровью на бытовой почве, грабежи, кражи. Последние чаще всего происходят в торговых сетях "Магнит" и "Пятёрочка", где покупатели обслуживают себя сами.

По-прежнему актуальны сообщения о мошенничестве посредством сайта Авито и рассылкой сообщений пожилым людям о том, что их родственник якобы попал в беду.

Как отметил А.Спиридонов, пожилые стали реже сразу перечислять суммы, которые требуют от них мошенники, и незамедлительно обращаются в полицию.

За первый квартал раскрыт один угон транспорта. Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в первом квартале этого года возросло. В апреле в полицию поступило четыре подобных сообщения, три из них были раскрыты, ещё по одному проводятся оперативно-розыскные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.

Административных правонарушений зафиксировано 2370. Из них в сфере дорожных нарушений - более 1600.

Полиция провела операцию "Контрафакт", во время которой из нескольких магазинов были изъяты поддельные вежи марок "Найк" и "Адидас".

Вторая операция - "Нелегальный мигрант", проведённая в связи со взрывами в петербургском метро. В приоритете работы полиции на ближайшее время - безопасное проведение Пасхи, охрана общественного порядка 1 и 9 мая.