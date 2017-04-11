В Троицко-Печорске молодая пара провела ночь в сломанной машине на зимнике

11 апреля 2017 года, 8:55 | Троицко-Печорский
Фото: Ижма

В Троицко-Печорский отряд СПАС-Коми утром 10 апреля поступило сообщение, что из поселка Приуральский в воскресенье на автомобиле ВАЗ 2110 выехали молодые мужчина и женщина. Они должны были прибыть к родственникам в Троицко-Печорск, но в назначенное время не появились, поэтому родственники позвонили в МЧС.

Вызов передали страдникам СПАС-Коми, которые по специальной линии связались с главой поселка и выяснили, что в районе переправы еще функционируют. На 84 километре дороги Троицко-Печорск - Приуральский людей обнаружили.

Как пояснили в спасотряде, жители района не учли погодные условия и состояние зимника, который уже находится в плачевном состоянии. Машина сломалась, и людям пришлось ночевать в лесу. На момент обнаружения они успели замерзнуть. Пострадавших напоили горячим чаем и доставили в Троицко-Печорк.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: пострадавшие, переправа, машина
  Рубрика: Происшествия
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