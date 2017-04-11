Работы по ликвидации возгорания на нефтяной скважине в Усинске продолжались всю ночь

Под Усинском продолжаются работы по ликвидации пожара на нефтяной скважине №2 на месторождении имени А.Алабушина, в 180-ти километрах от города.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми", специалисты отряда выехали на место вчера. Работы шли всю ночь и продолжаются сейчас.

На месте происшествия работают специалисты ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", подразделения противофонтанной службы Государственного казенного учреждения Республики Коми "Профессиональная аварийно-спасательная служба", МЧС по Коми.

На месте аварии сосредоточены силы и средства в количестве 124 человек и 54 единиц техники.

По предварительным данным, озвученным вчера компанией "ЛУКОЙЛ-Коми", причиной инцидента стал выброс газожидкостной смеси.





