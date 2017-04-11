Работы по ликвидации возгорания на нефтяной скважине в Усинске продолжались всю ночь
Под Усинском продолжаются работы по ликвидации пожара на нефтяной скважине №2 на месторождении имени А.Алабушина, в 180-ти километрах от города.
Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми", специалисты отряда выехали на место вчера. Работы шли всю ночь и продолжаются сейчас.
На месте происшествия работают специалисты ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", подразделения противофонтанной службы Государственного казенного учреждения Республики Коми "Профессиональная аварийно-спасательная служба", МЧС по Коми.
На месте аварии сосредоточены силы и средства в количестве 124 человек и 54 единиц техники.
По предварительным данным, озвученным вчера компанией "ЛУКОЙЛ-Коми", причиной инцидента стал выброс газожидкостной смеси.
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