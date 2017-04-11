Крупным сетям могут разрешить занимать больше четверти рынка региона, что сейчас запрещено законом "О торговле".

Об этом предложении вице-премьера Аркадия Дворковича рассказали "Известиям" источники в правительстве.

При этом речь ведется о тех случаях, когда расширение доли свыше оговоренных законом 25% стало возможным из-за ситуации на рынке, в частности, закрытия магазинов конкурентов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и Минэкономразвитии не поддерживают данных начинаний, поскольку это может негативно отразиться на планировании развития бизнеса участниками рынка и поставит под угрозу конкуренцию в предпринимательской деятельности.

С другой стороны, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет "Ашан", X5 Retail Group, "Дикси", "Магнит" и другие крупнейшие сети) поддерживают снятие ограничений.

Эксперты считают, что ретейлеры могут задавить мелкие магазины демпингом, что для потребителя даже хорошо, ведь стоимость продуктов в сетях гораздо ниже.