"НИКА" с победы стартовала в финале Суперлиги-1 за 5-8 места



Сыктывкарская баскетбольная "НИКА" с победы стартовала в финале за 5-8 места Суперлиги-1 чемпионата России, который проходит в столице Республики Коми.



В первой встрече дружине Ольги Дорониной противостоял мощный коллектив из Самары – "Политех-СамГТУ", выигравший в регулярном сезоне все очные встречи у "НИКИ", но неожиданно уступивший в четвертьфинале плей-офф московскому "МБА-2". Возможно, поражение надломило гостей – в матче с "НИКОЙ" "Политех" показал далеко не лучшую свою игру.



Стартовая четверть осталась за хозяйками паркета: 19-13 – помог хороший рывок в последнюю минуту, завершившийся точным трехочковым от Ксении Андреевой. А во второй десятиминутке "НИКА" просто не оставила шансов гостям. Если поначалу разрыв держался на уровне шести-семи очков, то к большому перерыву составил все 23: 48-25 в пользу "НИКИ". Сыктывкарки завершали точным броском едва ли не все свои атаки, гости, наоборот, мазали из выгодных ситуаций. Не пошли у Самары и дальние броски – оружие, которым "Политех" переиграл "НИКУ" в предыдущих поединках, а в борьбе за подборы хозяйки поля боролись за все отскоки, выиграв ее с небольшим, но все же преимуществом (36 против 33 подборов). Пожалуй, самый чудесный бросок на счету Марины Калашниковой, в проходе получившей удар от соперницы и попавшей в корзину совершенно не глядя в ее сторону.



Впрочем, расслабляться было нельзя, и дебют третьей четверти показал, что гости не намерены сдаваться без борьбы. Отыграв четыре балла, "Политех" продолжил атаковать, но сыктывкаркам удалось сбить порыв гостей и вновь перевести игру в нужное русло. В итоге "НИКА" выиграла еще и третью четверть: 17-16 и общие 61-45.



Пожалуй, только в заключительной десятиминутке сыктывкарки сыграли ниже своих возможностей, позволив соперницам сделать разницу в счете менее устрашающей. Финальный свисток зафиксировал 72-57 на табло в пользу "НИКИ". Отметим, что в конце матча Ольга Доронина поберегла нескольких лидеров, предоставив игровое время почти всем баскетболисткам – из выходящих на паркет игроков "НИКИ" никто не провел меньше 11 минут.



Самым же результативным игроком встречи стала Ксения Андреева, набравшая 21 очко. Чуть-чуть до дабл-дабла не хватило Марине Шевелевой – восемь очков и девять подборов.



Сегодня, 11 апреля, "НИКА" сыграет с "Динамо-2" (Москва). Матч начнется в 18-30.