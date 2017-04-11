Полиция переведет внимание с авиапассажиров на дебоширов

Кабмин предложил освободить полицию от обязанности досматривать вылетающих и прибывающих пассажиров в аэропортах и передать эти функции сотрудникам авиационной безопасности аэропортов с тем, чтобы полиция сосредоточилась на противодействии хулиганам и дебоширам.

Законопроект разработан в МВД и будет рассмотрен Госдумой в первом чтении после майских праздников. И хотя в данный момент, по мнению источников в отрасли, сотрудников ОВД в аэропортах недостаточно, инициатива МВД не приведет к ослаблению безопасности в воздушных гаванях.

"Поправки ориентированы на то, чтобы максимально оптимизировать деятельность служб авиационной безопасности аэродромов и эксплуатантов, подразделений ведомственной охраны и уполномоченных органов. Сотрудников органов внутренних дел в аэропортах всё равно недостаточно для досмотровой работы, да и заниматься они должны совершенно другими задачами", — заявил "Известиям" зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия").

Как отметил депутат, вместо рядового дежурства в местах досмотра багажа полицейские смогут сосредоточиться на борьбе с хулиганами и авиадебоширами, которые после приема алкогольных напитков портят перелет тем, кто оказывается с ними в одном самолете.

Источники в отрасли подтверждают это мнение. Сейчас, по их словам, в аэропортах просто слишком мало сотрудников правоохранительных органов, чтобы они могли одновременно заниматься и досмотром, и борьбой с хулиганскими действиями или же предупреждением таковых. В данный момент полицейские отвечают за общую безопасность гаваней и подключаются, если начинается драка или происходит кража, однако неспособны полностью контролировать и заблаговременно предотвращать хулиганские действия.