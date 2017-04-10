В Сыктывкаре школьница свела счеты с жизнью



В Сыктывкаре произошла трагедия: ребенок свел счеты с жизнью. Информацию "Комиинформу" подтвердили в учебном заведении, где училась девочка.

Последние минуты своей жизни школьница провела на крыше одной из заброшенных высоток. Тело девочки обнаружили на земле в нескольких метрах от здания.

Как стало известно от правоохранительных органов, ребенок состоял в одной из групп смерти. Более того, в соцсетях одноклассникам ребенка продолжают поступать угрозы от неизвестных.

По факту смерти ребенка проводится проверка.

Напомним, в марте, накануне каникул, классные руководители предупредили родителей сыктывкарских школьников об опасности, которую представляют так называемые "группы смерти" в социальных сетях. В школах прошли родительские собрания.

По словам педагогов, в социальных сетях имеется целый ряд опасных групп и приложений. К детям, вступающим в эти группы, приставляется "наставник", который планомерно ведет своего "подопечного" к самоубийству, давая ему все более опасные задания.

"Например, в одной из групп задания дают в 4.20 утра, - объяснили педагоги. – Обратите внимание, спит ли ночью ваш ребенок, просыпается ли он в это время. В другой группе дают смертельно опасные задания перейти дорогу вне пешеходного перехода, как можно ближе к проезжающему транспорту. Также обратите внимание на то, что рисуют ваши дети. Участники "групп смерти", в основном, рисуют китов, бабочек и единорогов".

Учителя посоветовали родителям лично проверить сотовые телефоны и аккаунты в социальных сетях и удалить все опасные группы. Также педагоги обратили внимание родителей на увлеченность некоторых девочек японской анимацией (аниме), рассчитанной на подростковую аудиторию.

***9 марта в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность организаторов "групп смерти". Совокупное наказание по обновленным нормам УК РФ может составить 12 лет тюремного заключения.

Согласно тексту документа, организаторы "групп смерти" могут получить шесть лет тюрьмы за склонение подростков к самоубийству и восемь лет — за доведение до него. Под "склонением к совершению самоубийства" будет пониматься совершение подобного вида действий "путем уговоров, подкупа, обмана".