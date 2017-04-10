Реконструкции первого каменного здания Усть-Сысольска мешает спорный земельный вопрос

Реконструкции здания бывшей уездной земской Управы Усть-Сысольска, в котором сейчас располагается отдел истории Национального музея Коми, мешает спорный земельный вопрос. Эскизный проект реконструкции здания, расположенного по ул. Ленина, 57, обсудили члены Общественного совета при Управлении Коми по охране объектов культурного наследия.

С докладом по теме выступила заместитель директора Нацмузея Коми по научной работе Светлана Бандура. По ее словам, здание на протяжении многих лет находится в аварийном состоянии. В 2011 году оно было включено в республиканскую программу, однако сроки реконструкции постоянно сдвигались.

Чтобы хоть как-то продвинуться в решении вопроса, руководство Нацмузея Коми сконцентрировалось на проекте художественного решения новой экспозиции отдела истории.

"Это главная историческая экспозиция нашей республики, которая рассказывает о том, как происходило развитие на территории Коми края с древних времен и до середины 20 века, - отметила С. Бандура. - Это визитная карточка республики, которую необходимо должным образом демонстрировать".

Между тем, здание продолжало разрушаться, регулярно "напоминая" о себе. В результате, сотрудники Нацмузея были вынуждены вынести из отдела истории все подлинные экспонаты. Сейчас экспозиция работает фактически в режиме интерактива.

В 2016 году пермскими специалистами были проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям. Эскиз здания, его внутреннее и внешнее проектирование было подготовлено компанией "Орландо" из Санкт-Петербурга, имеющей большой опыт работы по данному профилю в "северной столице" и других регионах.

"У нас были только два условия: не трогать фасад здания и обеспечить доступ маломобильных граждан в музей, - пояснила С. Бандура. – Поскольку внутри здания лифт невозможно установить из-за различного уровня этажей, проектировщики предложили пристроить с торца здания наружный. Один из оконных проемов на третьем этаже можно переделать во вход. Решение оптимальное, однако мы столкнулись с серьезной проблемой: месяц назад стало известно, что земля буквально в метре от здания находится в частной собственности.

По словам замруководителя Нацмузея Коми, принадлежит она неким обеспеченным горожанам, проживающим в соседнем доме. В диалог с соседями Нацмузей Коми пока не вступал.

Выслушав докладчицу, трое из пяти членов Общественного Совета эскизный проект поддержали, двое – воздержались. Поскольку четыре члена Совета отсутствовали, было решено направить им информацию для ознакомления. Подробнее эскизный проект будет рассмотрен 20 апреля на градостроительном Совете Сыктывкара.