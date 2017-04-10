СМИ: Чартерные полеты в Турцию могут приостановить

Российские авиакомпании получили оповещения от Росавиации о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией, пишет "Российская газета".

Без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже купивших путевки, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Все туры уже оплачены, и остановка чартеров создаст крайне сложную ситуацию, отметила она.

"Очень хочется верить, что остановки чартерных программ не будет", - добавила Тюрина. В программах раннего бронирования путевок на летний сезон 2017 года Турция сейчас обгоняет остальные страны. "Это будет, грубо говоря, беспрецедентный облом для миллионов туристов", - констатировала Тюрина.

Когда в ноябре 2015 года прекратилось чартерное сообщение с Турцией, курортный сезон закончился. Так что туристы не теряли деньги на уже купленных турах. Сейчас же путешественники потеряют реальные деньги, уже выплаченные за отдых.

Авиасообщение с Турцией было ограничено с конца ноября 2015 года до 28 августа 2016. Чартерные рейсы оказались под запретом, выполнялись только регулярные полеты. Запрет на чартеры был введен после того, как турецкие военные сбили российский самолет Су-24 24 ноября 2015 года.