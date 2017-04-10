Миграционный отток из Коми замедлился

В 2016 году число родившихся превысило число умерших, а миграционный отток из Республики Коми замедлился.

По оценке Комистата, численность населения на 1 января 2017 г. составила 850,6 тыс. человек, из которых 663,4 тыс. человек (78%) - горожане и 187,1 тыс. человек (22%) - сельские жители. За 2016 г. численность жителей республики сократилась на 6,3 тысячи человек, или на 0,7%. В большей степени сокращение численности населения наблюдалось в сельской местности, где количество жителей уменьшилось на 1,3 %, горожан стало меньше на 0,6%.

За прошедший год сокращение численности населения отмечено во всех муниципальных образованиях республики, кроме Сыктывкара и Сыктывдинского района, наибольшее - в Инте и Вуктыле, Княжпогостском и Прилузском районах (на 2-2,5%).

Снижение численности населения было обусловлено миграционной убылью (6,9 тыс. человек) при сохранявшемся естественном приросте (0,7 тыс. человек). При этом в 2016 г. по сравнению с 2015 г. миграционный отток заметно замедлился, сократившись на 21%. Традиционно привлекательными для мигрантов из республики были г.Санкт-Петербург, Краснодарский край, Кировская область, Москва и Московская область.

Превышение числа родившихся над числом умерших отмечалось с 2011 г., в городской местности - с 2008 года. В сельской местности наблюдавшийся с 2012 года естественный прирост в 2015-2016 гг. сменился естественной убылью населения. В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом уменьшилось и число родившихся, и количество умерших, в результате естественный прирост в целом по республике снизился на 0,5 тыс. человек.

В 2016 г. родились 11220 младенцев, что на 569 человек (на 5%) меньше, чем в 2015 году. Относительный показатель рождаемости в 2016 году составил 13,1 родившихся в расчете на 1000 населения - на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом. Уменьшение числа родившихся связано с неблагоприятными изменениями возрастного состава населения - сокращением числа потенциальных родителей.

Удельный вес внебрачных рождений за год не изменился и составил 29%. В 147 семьях родились двойни, в Сыктывкаре зарегистрировано рождение тройни.

За прошедший год количество повторных рождений, на которые распространяется действие материнского капитала, уменьшилось на 1,5%. Количество родившихся первенцев снизилось еще более значительно (на 10%), составив 36% от общего числа рождений.

За 2016 год число умерших составило 10565 человек и по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 79 человек (на 1%). Ежегодно мужчин умирает больше, чем женщин (за прошедший год - соответственно 55% и 45 % от общего числа умерших). Каждый третий умерший находился в трудоспособном возрасте, 66 % - в возрасте старше трудоспособного, около 1 % умерших не дожили до 16 лет.

В структуре причин смерти населения республики преобладали патология органов кровообращения (45% всех смертельных исходов), новообразования (17 %) и внешние причины смерти (13 %). Снижение уровня смертности наблюдалось по группе инфекционно-паразитарных болезней (на 14%), болезней органов системы кровообращения (на 4 %), болезней органов дыхания (на 2 %), новообразований и внешних причин смерти (на 1%).

Одновременно смертность от болезней органов пищеварения увеличилась на 10%.