Воркутинскую поликлинику дважды эвакуировали из-за пакетов с личными вещами

10 апреля 2017 года, 18:15 | Воркута
Фото Елены Царановой

10 апреля из воркутинской городской поликлиники экстренно эвакуировали всех посетителей и работников. Причиной применения мер немедленного реагирования стал плотно свернутый черный пакет, обнаруженный в отдаленном углу холла регистратуры, сообщает воркутинская мэрия.

По словам главного врача поликлиники Рустама Абзалова, пациентов одели и вывели из здания ЛПУ в течение пяти минут. Также оперативно сработали сотрудники МВД и ФСБ, прибывшие на место спустя две минуты после вызова. В пакете оказались личные вещи одного из посетителей поликлиники, который, уходя, оставил их в учреждении. По свидетельским показаниям удалось оперативно найти хозяина пакета.

"За последние дни это уже второй аналогичный случай, – рассказал Рустам Абзалов. – В четверг, 6 апреля, в углу стойки регистратуры был обнаружен подобный сверток. К счастью, в нем тоже оказались личные вещи пациента, но до приезда специалистов МВД, в целях безопасности людей все-таки пришлось эвакуировать. Все сделали оперативно, так как действия персонала в данных ситуациях отработаны. После звука сирены все санитарки немедленно спускаются в гардероб, чтобы помочь одеть и вывести посетителей. Признаюсь, меня несколько поразила реакция граждан, которые были возмущены, тем, что нужно немедленно покинуть здание. Люди убеждены – в нашем отдаленном и спокойном городе случаи терактов исключены, и подобная беспечность, к сожалению, может привести к трагическим последствиям".

Администрация города напоминает: посещая общественные места, совершая поездки в общественном транспорте необходимо обращать внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы. При обнаружении подозрительного предмета, необходимо немедленно сообщить о нем в полицию по телефонам:

112 – с любого телефона;

102 или 020 – с мобильных телефонов операторов МТС, МЕГАФОН, ТЕЛЕ-2;

102 или 002 – с мобильных телефонов оператора БИЛАЙН.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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