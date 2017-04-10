В Коми 42 ветерана примут участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы

10 апреля 2017 года, 18:35 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы будет сформирована делегация из 42 ветеранов со всей Республики Коми, еще 50 человек проведут более двух недель в социально-оздоровительном центре "Максаковка". Об этом, сегодня, 10 апреля, в ходе заседания Республиканского организационного комитета "Победа" рассказала замминистра труда, занятости и социальной защиты Светлана Суворкина.

По данным Отделения пенсионного фонда по Коми, на 1 января 2017 года в Коми проживают 7712 ветеранов Великой Отечественной войны, 368 из них её непосредственные участники и инвалиды.

"Совместно с советом ветеранов мы собираем делегацию в количестве 42 человек со всей республики. В первую очередь приглашаем именно непосредственных участников военных действий. Делегация формируется при содействии и по направлению совета ветеранов. Учитывается состояние их здоровья, а также возможность участия в республиканских мероприятиях", - пояснила С.Суворкина.

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Она же отметила, что для делегатов, совместно с органами здравоохранения, будет создан резерв необходимых лекарственных средств. Ветераны прибудут в столицу Коми накануне Дня Победы. В Сыктывкаре их ждет организованная встреча и полное сопровождение со стороны социальных и медицинских работников на все время празднования. Ветераны будут проживать в одной из гостиниц города.

Еще 50 человек получат возможность отдохнуть и поправить здоровье в пригороде столицы.

"Также мы формируем состав участников для целевого заезда ветеранов в социально-оздоровительный центр "Максаковка". Все возможные участники сверяются министерством с советом ветеранов. Всего группа составит 50 человек со всех городов и районов республики. Заезд пройдет в период с 24 апреля по 11 мая", - поделилась замминистра.

Помимо оздоровления для ветеранов будет предусмотрена и культурная программа, причем будут учитываться и пожелания самих пенсионеров. Если кто-то захочет встретиться с родственниками или пройти дополнительное обследование в медицинской организации, им пойдут навстречу, отметила С.Суворкина.

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В преддверии Дня Победы в центре "Максаковка" пройдет концертная программа с вручением подарков от имени главы Коми.

В связи с празднованием Дня Победы из средств бюджета республики также предусмотрена единовременная выплата. Её получат труженики тыла, а также граждане, родившиеся и проживавшие на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945-го.

В 2016 году выплату получили 43 545 человек.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: пенсионеры, день победы, ветераны
  Рубрика: Общество
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