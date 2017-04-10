Система "112" в Коми признана эффективной в РФ

Система вызовов экстренных служб по единому номеру "112" на территории Коми признана эффективной в рамках прошедшего в Вологде Восьмого межрегионального форума "Современные информационные технологии: для государства и общества".

Республику Коми на форуме, собравшем специалистов ИТ-отрасли из нескольких десятков регионов, представляло руководство ГАУ РК "ЦИТ" - директор Анастасия Голубых, технический директор Евгений Рассыхаев и заместитель начальника управления технических средств и телекоммуникаций Александр Ефремов. Именно ЦИТ в нашей республике отвечает за функционирование и техническое обслуживание системы "112". Александр Ефремов в рамках двухдневного форума выступил на секции, посвященной функционированию информационной системы "Безопасный город", составной частью которой служит система "112".

Как сообщил Александр Ефремов "Комиинформу", единый номер для вызовов экстренных служб (полиции, скорой помощи, пожарных и газовиков) на территории Коми заработал четыре года назад. В 2014 году создан Центр обработки вызовов в рамках новой системы. К 2016-му к ней уже были подключены все 20 муниципальных образований. И тогда же в регионе был открыт резервный центр обработки вызовов (расположен в Ухте).

"О том, что единый номер востребован населением, свидетельствует статистика. Ежемесячно поступает 30 тысяч вызовов. Чаще всего граждане звонят в полицию и в скорую помощь. Замыкают тройку лидеров по количеству звонков пожарные. Наименее часто население обращается в газовую и другие службы", - рассказал "Комиинформу" Александр Ефремов.

По его словам, ЦИТ взаимодействует со всеми министерствами, курирующими работу экстренных служб, в рамках единого типового регламента, где четко прописаны обязанности каждой из сторон и алгоритм реагирования на звонки, поскольку речь идет о срочных сигналах о происшествиях: для спасения пострадавших на счету – каждая минута.

"Функционирование системы мы организовали таким образом, что на ней не отражается высокая нагрузка по числу звонков. На случаи возможных сбоев в подаче сигнала от "Ростелекома" нами предусмотрены резервные каналы. Таким образом, человек в любом случае дозвонится по номеру 112 со своего мобильного телефона", - уточнил представитель ЦИТ.

В муниципальных образованиях дополнительный контроль за работой системы "112" ведется в ЕДДС – единых дежурных диспетчерских службах, чтобы информация о ЧС оперативно поступала руководителям администраций городов и районов.

Организаторы форума (правительство Вологодской области) и участники положительно оценили опыт Республики Коми по внедрению данной системы. В рамках обсуждения собравшиеся также поделились планами по ее развитию на своих территориях.

"Единый номер "112" упрощает для населения формат вызовов экстренных служб, а им самим позволяет бесперебойно функционировать в рамках единого большого информационного пространства, активно создаваемого в нашей стране в последние годы", - резюмировали значимость поднятой темы устроители форума.

Он проведен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, который 1 декабря 2016 года в Послании к Федеральному Собранию обозначил перспективу двукратного увеличения экспорта ИТ-продукции из РФ и указал на необходимость формирования в стране цифровой экономики, ориентированной на повышение эффективности всех отраслей за счет использования информационных технологий.

Указом президента РФ №601 всем регионам поставлена задача – обеспечить к 2018 году достижение 70-процентного показателя по такому критерию, как "доля граждан, использующих механизм получения госуслуг в электронном виде".

"В рамках форума в Вологде участники обозначили планы по развитию информационного сообщества в своих регионах, по активизации использования информационных технологий в отраслях социально-экономического развития, в сфере безопасности жизнедеятельности. Кроме того, предстоит усилить популяризацию информационных технологий и продолжить совершенствовать все направления ИТ-отрасли для того, чтобы жизнь каждого россиянина становилась с каждым годом все более комфортной", - подытожила "Комиинформу" директор ГАУ РК "ЦИТ" Анастасия Голубых.