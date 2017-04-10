Председатель Общественной палаты Коми Галина Киселева: "Год добрых дел объединит нас"

На встрече с членами Общественной палаты Коми глава региона Сергей Гапликов предложил объявить 2017 год в республике "Годом добрых дел". Инициатива вызвала у общественников одобрение и поддержку. По мнению председателя Общественной палаты Галины Киселевой, эта идея созвучна с основными проектами Палаты.

"Члены Общественной палаты работают по определенным проектам, которые направлены на конкретную помощь людям, что уже говорит о тех добрых начинаниях, которые вписываются в саму идею, - рассказала "Комиинформу" Г.Киселева. - Как пример можно назвать акцию "Живая георгиевская лента", которую уже не один год проводит Общественная палата республики. Галина Лапшина, инициатор акции, сегодня преподнесла главе пакетик с семенами бархатцев, по своей окраске напоминающих георгиевскую ленту. Подарок он принял с удовольствием и даже пообещал, что на газонах вокруг площади бархатцы обязательно займут свое место".

По словам Г.Киселевой, на встрече общественники и руководитель региона обсудили, что может стать частью этого масштабного проекта – "Года добрых дел". Это могут быть и акции, в которых нередко принимают участие жители республики. Они делают села и города чище, красивее, облагораживают не только местность, но и душу людей. Это может быть и доброе дело, которое касается помощи конкретным людям. Поводов сделать хотя бы маленькое, но доброе дело, множество. Просто надо их увидеть, почувствовать сердцем, что кому-то нужна твоя помощь.

"Год добрых дел объединит нас. А земля Коми богата на отзывчивых и добрых людей. Значит, это наш год!" - заключила Г.Киселева.