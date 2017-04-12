"Вкусно, как у мамы" накормили гостей сыктывкарские чуваши

12 апреля 2017 года, 16:59 | Сыктывкар
Фото Любови Селищевой

В Доме дружбы народов Республики Коми прошел кулинарный вечер чувашской диаспоры "Вкусно, как у мамы". Название говорит само за себя. На столе были блюда, с которыми у их авторов связаны воспоминания о доме и детстве.

Чувашская национальная кухня, несмотря на то, что испытала влияние русской, татарской, удмуртской и марийской кухонь, сохранила свои особенные черты. В блюдах одним из основных компонентов являются овощи. С давних времен чуваши занимались земледелием и животноводством, поэтому главными продуктами питания были зерно и мясо. Но мясные блюда готовили только в сезон забоя скота. А в конце 19 века в национальной кухне появился картофель.

7.jpg

8.jpg

Первое блюдо - Хуран кукли - приготовила председатель чувашской национально-культурной автономии "Нарспи", Татьяна Фрайганг . Это очень похоже на вареники, и дословно переводится как "пирожки, сваренные в котле". "Моя бабушка делала Хуран кукли с зеленым луком и яйцом. Когда готовишь еду, которую ты пробовала еще в раннем детстве, то сразу вспоминаешь родных, дом, двор. Бабушка моя была очень молчаливая и всю свою невысказанную любовь она выражала через пищу, которую готовила для семьи", - вспоминает Т.Фрайганг.

1.jpg

Вторым был пирог Хуплу, приготовленный Ниной Жебовой Закрытый пирог с начинкой из картофеля и мяса есть надо по-особому: срезается верхушка, и она же делится между родными. Этими кусочками надо, словно ложками, есть начинку пирога. Еще Нина приготовила кашу на воде с мясом, такая каша называется Тул пăтти. "В детстве я почему-то не любила эту кашу, а вот сейчас очень хотела бы вернуть то время, когда мама ставила ее на стол", - поделилась женщина.

3.jpg

Картофельные блюда приготовила Галина Арбатова. Шарку, которое готовится из картошки, мяса и зелени, и картофельную запеканку по-чувашски. Оба кушанья делаются в духовке.

6.jpg

Пирожки с яблоками – Печек кукаль - и ватрушки с картошкой Пюремеч приготовила Людмила Власова. "Сегодня я сделала любимые пирожки моей мамы, в выходные дни, когда надо было готовить для большого стола, все это делалось в виде пирогов", - уточнила Людмила.

5.jpg

Съесть все самим было не под силу, поэтому в гости пришли методист Дома дружбы народов с внучкой и начальник штаба Особого Северного Казачьего округа. На помощь пришел и корреспондент "Комиинформа", прочувствовавший на себе вкусовые качества и всю теплоту и душевность чувашской кухни.

4.jpg

Любовь Селищева
  Ключевые слова: чувашская кухня
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:35 04.04.2017
Интернациональный Театр народных традиций Вуктыла провел первые гастроли
13:06 01.04.2017
День единения народов Белоруссии и России в Сыктывкаре отметили вечером Нобелевского лауреата
16:28 24.03.2017
В Сыктывкаре мигранты-"отличники" сдали экзамен по русскому языку


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Денис.
Срочная помощь!
Срочно нужны средства на очередной курс лечения в Китае. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus