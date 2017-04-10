ЛУКОЙЛ-Коми готов к паводку

10 апреля 2017 года, 17:08 | Усинск
Фото пресс-службы Лукойл-Коми

ЛУКОЙЛ-Коми готов к паводку. Согласно плану мероприятий, во всех структурных подразделениях проведены комиссионные проверки складов оборудования и средств, предназначенных для реагирования в условиях нештатных ситуаций. Для персонала проведены учебно-тренировочные занятия с привлечением инструкторов из профессионального аварийно-спасательного формирования.

В начале года предприятие закупило четыре мобильных комплекса "ПК ЛАРН-100" с оборудованием (мотопомпами, сборными резервуарами, вакуумными установками, скиммерами, боновыми заграждениями), а также другое противоаварийное оборудование и инструмент.

Произведена очистка кустовых площадок и прилегающих территорий, находящихся в водоохранной зоне. На постоянной основе, до прекращения снеготаяния и окончания половодья, организован ежесуточный мониторинг состояния водотоков (более 10 рек и 100 ручьев). Проведена пропарка водопропускных труб. В готовность приведены дренажные емкости и системы промливневой канализации.

В рамках реализации подпрограммы "Экологический менеджмент" ведется экологический мониторинг и наблюдение за водными объектами на лицензионных участках и месторождениях, проводятся лабораторно-аналитические исследования проб воды, почвы, воздуха.

На весь период весеннего паводка в структурных подразделениях запланированы периодические аэровизуальные обследования с участием представителей муниципальных противопаводковых комиссий и комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все маршруты облетов и наземных обследований согласованы с надзорными органами.

По итогам запланированных и уже реализованных на сегодняшний день мероприятий "ЛУКОЙЛ-Коми" готов к безопасному пропуску весеннего паводка 2017 года, что подтверждается заключениями государственных органов, сообщает пресс-служба компании.

Комиинформ
  Ключевые слова: Паводок, Лукойл
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:25 10.04.2017
В ЛУКОЙЛ-Коми прошел праздник рыбака
18:02 07.04.2017
ЛУКОЙЛ-Коми внедряет инновационные установки утилизации отходов
09:39 07.04.2017
Школьники из Коми побывали в знаменитом "Сириусе"


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Монди СЛПК продолжает прием заявок на участие в международном образовательном проекте
Должникам за услуги ЖКХ в Княжпогостском районе предлагают погасить долги добровольно



Нужна помощь



Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью

Инфоблок

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

10 апреля

День освобождения Одессы от Румынско-немецких войск. (1944)



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus