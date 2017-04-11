Самый "густонаселенный" медведями район в Коми - Княжпогостский

11 апреля 2017 года, 10:12 | Княжпогостский, Сыктывкар, Ухта, Воркута, Троицко-Печорский, Удорский
Фото komi.ru

В Коми обитает 4 047 медведей. Долгосрочный учет бурого медведя был проведен в минувшем году охотничьими хозяйствами.

Охотнадзором Коми квоты на добычу бурого медведя были рассчитаны только тем хозяйствам, которые провели учетные работы в соответствии с заявками.

Добыча бурого медведя установлена почти в три раза ниже возможного – на уровне 5% и составила 205 особей. Поскольку медведи находятся на вершине пищевой цепочки, уменьшение или увеличение их численности не оказывает влияния на окружающий животный мир.

Наибольшее их количество зафиксировано в Княжпогостском районе – 593 особи, Троицко-Печорском (395) и Удорском (287), наименьшее – в Воркуте (три особи) и Сыктывкаре (44).

Ведущий специалист Удорского районного отделения Охотнадзора Коми Георгий Емельянов сообщил в комментарии "Комиинформу", что медведи, как правило, покидают свои берлоги во второй декаде апреля.

"Зимняя охота на медведей была запрещена по многим причинам, - добавил он. – Во-первых, с точки зрения гуманизма, ведь порой в одной берлоге могут находиться самец, самка и медвежонок-пестун. Чтобы не оставлять шатунов, пристреливать необходимо всех сразу, а это негуманно. Во-вторых, весной медведицы производят на свет медвежат. Если самку подстрелить, медвежатам сложно будет выжить".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Эко-Коми, численность, Охотнадзор Коми, медведи, квота на добычу
  Рубрика: Экология
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