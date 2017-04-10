Глава республики отдаст свою майскую зарплату благотворительному фонду

10 апреля 2017 года, 15:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Глава Коми Сергей Гапликов пообещал полностью перечислить свою зарплату за май месяц на счет фонда "Мы наследники Великой Победы". Он призвал всех неравнодушных последовать его примеру и оказать ветеранам посильную материальную и нематериальную помощь. Обращение к чиновникам и жителям республики прозвучало сегодня, 10 апреля, в ходе заседания Республиканского организационного комитета "Победа".

На текущий момент в республике проживает всего 7712 человек, которым присвоено звание "Ветеран Великой Отечественной войны", из них лишь 368 человек непосредственные участники военных действий. Всем им оказывает помощь и поддержку фонд "Мы наследники великой победы".

"Я наследник великой победы, - заявил глава Коми и обратился к коллегам, - Поймите, как мы чтим наше прошлое, так мы формируем и наше будущее. И сегодня всех, кто имеет внутри частичку сострадания и частичку души, я прошу присоединиться к этому марафону помощи нашим ветеранам. Я уверен, большинство способны на такие поступки".

Помочь старшему поколению, подчеркнул глава, может и должен каждый: перечислить посильный взнос в фонд ветеранов, помочь по хозяйству, с ремонтом и даже просто подарить защитникам общение и теплое отношение.

По просьбе главы "Комиинфрм" публикует реквизиты фонда "Мы наследники Великой Победы".

***Реквизиты Коми республиканского некоммерческого фонда "Победа":

ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004г.

ИНН/КПП 1101479871/110101001

ОКПО 73326117

ОКАТО 87401000000

Счёт в Коми ОСБ №8617

Р/с 40703810428000103991

Кор.сч. 30101810400000000640

БИК 048702640

Контактные телефоны в Сыктывкаре: 8(8212) 243-130 и 249-588.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: Сергей Гапликов, день победы, ветераны, благотворительность
  Рубрика: Общество
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