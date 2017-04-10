Глава республики отдаст свою майскую зарплату благотворительному фонду
Глава Коми Сергей Гапликов пообещал полностью перечислить свою зарплату за май месяц на счет фонда "Мы наследники Великой Победы". Он призвал всех неравнодушных последовать его примеру и оказать ветеранам посильную материальную и нематериальную помощь. Обращение к чиновникам и жителям республики прозвучало сегодня, 10 апреля, в ходе заседания Республиканского организационного комитета "Победа".
На текущий момент в республике проживает всего 7712 человек, которым присвоено звание "Ветеран Великой Отечественной войны", из них лишь 368 человек непосредственные участники военных действий. Всем им оказывает помощь и поддержку фонд "Мы наследники великой победы".
"Я наследник великой победы, - заявил глава Коми и обратился к коллегам, - Поймите, как мы чтим наше прошлое, так мы формируем и наше будущее. И сегодня всех, кто имеет внутри частичку сострадания и частичку души, я прошу присоединиться к этому марафону помощи нашим ветеранам. Я уверен, большинство способны на такие поступки".
Помочь старшему поколению, подчеркнул глава, может и должен каждый: перечислить посильный взнос в фонд ветеранов, помочь по хозяйству, с ремонтом и даже просто подарить защитникам общение и теплое отношение.
По просьбе главы "Комиинфрм" публикует реквизиты фонда "Мы наследники Великой Победы".
***Реквизиты Коми республиканского некоммерческого фонда "Победа":
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