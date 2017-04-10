Алексей Габов: "В рамках Года добрых дел "Коми войтыр" проведет общереспубликанский субботник"

10 апреля 2017 года, 15:25 | Сыктывкар
Фото А. Габова

МОД "Коми войтыр" проведет общереспубликанский субботник в рамках Года добрых дел, объявленного руководителем региона Сергеем Гапликовым. Об этом "Комиинформу" сообщил руководитель общественного движения Алексей Габов, комментируя инициативу руководителя региона.

По его мнению, добрых дел в республике происходит много, но не всегда об этом узнают люди.

"Мы запланировали провести 10 июня общереспубликанский субботник, - сообщил он. – В этот день во всех муниципалитетах республики активисты движения проведут уборку на берегах рек, которые после схода рек будут завалены мусором. Наши активисты также наведут порядок в ближайших к поселениям лесах – ликвидируют несанкционированные свалки. Сейчас мы прорабатываем организационные вопросы по снабжению людей необходимым инвентарем и по вывозке мусора".

В день Победы активисты МОД "Коми войтыр" в городах и районах выберут несколько ветеранов Великой Отечественной войны, которые в силу здоровья уже не могут самостоятельно передвигаться, лично их поздравят, вручат подарки и запишут интервью с фронтовиками. Очерки о фронтовиках из глубинки затем будут опубликованы в республиканских газетах.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Эко-Коми, очистка берегов рек от мусора, общереспубликанский субботник, несанкционированные свалки
  Рубрика: Экология
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