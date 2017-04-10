На место строящейся автостоянки в Орбите заехал первый экскаватор

10 апреля 2017 года, 16:20 | Сыктывкар
Фото: vk.com

На место будущей автостоянки в сыктывкарском микрорайоне Орбита заехал первый экскаватор. Жители близлежащих домов начали выкладывать в соцсети фото того, как строители демонтируют детскую площадку, долгое время пользовавшуюся спросом у маленьких горожан и их родителей.

Напомним, о том, что территория на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская в микрорайоне Орбита столицы Коми, возможно, скоро перестанет быть местом отдыха, стало известно не так давно.

На арендованном компанией "Ассорти +" участке в девять тысяч "квадратов" планируют построить многоэтажный комплекс с автостоянкой. Об этом "Комиинформу" рассказал житель микрорайона Станислав Штралер, создавший группу инициативных жильцов близлежащих домов, выступивших против строительства.

На днях активист встречался с депутатами Совета Сыктывкара и поднимал наболевший вопрос. Сейчас он намерен идти на личный прием к главному архитектору города Владимиру Рунгу.

"Вчера мы списались с мэром. Валерий Козлов заявил, что знает о нашей ситуации, заверил, что сегодня согласовано только обустройство автостоянки и что вопрос будет решаться законным путем", - отметил собеседник информагентства.

"Комиинформ" будет следить за развитием событий.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: торговля, Сыктывкар, строительство, коми, законодательство, власть, бизнес, архитектура, администрация
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Общество
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