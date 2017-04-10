"Первый канал" накажут из-за обращения усинского депутата

10 апреля 2017 года, 15:35 |
Фото www.detboxfon.ru

Обращение граждан в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций не осталось без внимания. Роскомнадзор ответил на жалобу в адрес "Первого канала" и передачи "Пусть говорят" сообщением о применении к ним мер административного воздействия.

В ответе Роскомнадзора говорится следующее: "В связи с Вашим обращением в отношении выпусков программы "Пусть говорят", вышедших в эфир телеканала "Первый канал" 31.01.2017, 20.02.2017, 21.02.2017, 06.03.2017, 07.03.2017 в 20.00 по московскому времени соответственно, Роскомнадзор в рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания в отношении редакции телеканала "Первый канал" будут приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации".

Напомним, среди обратившихся в надзорный орган был и депутат Совета Усинска Павел Тарасов, он направил обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить выпуски передачи "Пусть говорят" на предмет нарушения законодательства.

В своем обращении он отметил факты распространения личных данных в деле об изнасилованной несовершеннолетней и пропаганду употребления алкоголя.

"Ответа долго ждать не пришлось, он пришел практически через 10 дней. Проволочек никаких не возникло, обращение направлял через сайт, в этом плане всё очень удобно. Ответом пока удовлетворён, поскольку реакции на правонарушения первого канала не ожидал совсем. Всё-таки это федеральный монстр. Касательно санкции - в рамках административного производства только по вопросам распространения личных данных предусматривается санкция от 400 до 1 млн рублей, и то это касается материалов не уголовных дел. Но какая санкция будет применена в итоге решать уже правоохранительным органам", - прокомментировал ответ службы по надзору П.Тарасов.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: роскомнадзор, пусть говорят
  Рубрика: Общество
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