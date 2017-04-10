В Коми капитально отремонтируют четыре детских лагеря

На сайте Госзакупок завершился аукцион на проведение работ по капитальному ремонту детских оздоровительных лагерей "Чайка", "Гренада", "Мечта" и "Сысола". Начальная максимальная цена контракта составила 3 млн. 316 тысяч рублей.

Победителем аукциона стала строительная организация ООО "Троянда".

Источником финансирования станет бюджет республики. Работы планируется завершить до начала летнего сезона.

Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Гренада" располагается в селе Зеленец Сыктывдинского района Коми. Имеет деревянный и железобетонный тип построек, возведенных в 1979 году.

Оздоровительный лагерь "Чайка" в местечке Малая Слуда имеет такие же строения, возведенные в 1983 году.

Туристско-оздоровительная база "Сысола" в поселке Первомайский Сысольского района имеет одно- и двухэтажные деревянные здания, построенные в 1997 году.

Самым старым лагерем в списке оказался детский оздоровительный лагерь "Мечта" в Коччойяге - одноэтажные деревянные и железобетонные строения имеют возраст более 50 лет.