Лоси возвращаются в Вуктыльский и Сосногорский районы после пожаров 2014 года

Численность лося в Коми увеличилась на 30%. К такому выводу пришли специалисты "Охотнадзора" Коми на основании анализа зимнего маршрутного учета, проведенного в этом году.

По данным "Охотнадзора", в настоящий момент на территории Коми обитает 46 472 лося. Наибольшее их количество лосей обитает в Усть-Цилемском районе (5 034 особи), Удорском (4 551) и Троицко-Печорском (3 656). Наименьшее – в Сыктывкаре (107 особей), Воркуте (260) и Усть-Вымском районе (771).

Лоси продолжают мигрировать в северные районы Коми – Интинский, Печорский, Ижемский и Усть-Цилемский. Численность лосей резко увеличилась в восточных района республики – Вуктыльском и Троицко-Печорском районах.

Миграция в восточные районы, по мнению специалистов ведомства, связана с увеличением численности волков в соседних муниципалитетах и возвращением лосей в прежние угодья после пожаров в Вуктыльском и Сосногорском районах в 2014 году.

Если в 2016 году только на территориях 12 районов Коми плотность лося составляла более одной особи на тысячу га охотничьих угодий, то в этом году только в трех крайних северных районах (Интинском, Воркутинской и Усинском) плотность – ниже одной особи на тысячу га.

По мнению специалистов "Охотнадзора", квота на добычу лося, установленная на этот год в количестве 1595 особей урон популяции не нанесет. Лоси (как и медведи) находятся на вершине пищевой цепочки, поэтому уменьшение или увеличение их численности влияние на окружающий животный мир не окажет.

Увеличение же численности лося может оказать негативное влияние на растительность. Так как лоси предпочитают угодья с обилием молодняка, то, поедая макушки подроста, они могут нанести урон молодняку хвойных пород. В связи с этим необходимо проводить регулирование численности лосей. Кроме того, при большой плотности лосей, возможно развитие таких заболеваний, как ящур, сибирская язва и чума рогатого скота.

За 2016-2017 охотничий сезон при лимите с 1179 особей фактически было добыто 717. Также в минувшем году выявлено пять случаев незаконной добычи лося.

Показатели численности дикого северного оленя стабильны. С 2007 года добыча диких северных оленей запрещена в соответствии с распоряжением Правительства Коми, а в настоящее время олени включены во второе издание Красной книги РК.

Численность северных оленей на начало 2017 года составила 6 613 (в 2106-ом – 6 045). Больше всего оленей обитает в Троицко-Печорском районе (1 409 особей), Усть-Цилемском (1 197) и Удорском (934). Олени не обитают в южных районах Коми, а также в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Инте и Печоре.