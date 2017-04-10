Начать оказание медицинской помощи с использованием нового вертолета в Ухте планируется августе

Реализация проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Коми" идет по графику. Об этом на заседании Президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми доложила заместитель министра здравоохранения Республики Коми Этери Мамедова.

В рамках проекта с 1 января этого года создан и функционирует ухтинский филиал Территориального центра медицины катастроф Республики Коми, для которого в конце 2016 года закуплены два реанимобиля. С начала года учреждение осуществляет санитарные задания.

Проведены предварительные мероприятия по выбору участка под строительство вертолетной площадки на территории города Ухты с учетом требований приоритетного вопроса по времени доставки пациентов в Ухтинскую городскую больницу №1 в поселке Шудаяг. Таким образом был выбран уже подготовленный под строительство участок на территории учреждения. Совместно с Минстроем Республики Коми утвержден план-график работ. В настоящее время ведутся работы по проектированию площадки, непосредственно строительные работы планируется начать в августе.

Субсидии федерального бюджета на реализацию проекта в республике составляют 152,8 млн. рублей. Средства будут направлены на осуществление дополнительных вылетов санитарной авиации в рамках реализации регионального проекта. Это станет возможным после поставки вертолета МИ-8, оснащенного медицинским модулем, в республику. Его поставка запланирована на июль этого года. Таким образом начать оказание медицинской помощи с использованием нового вертолета санавиации в Ухте планируется августе.

Напомним, региональная программа "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Коми, на 2017 - 2019 годы" утверждена Постановлением Правительства Республики Коми в декабре 2016 года. Благодаря ей планируется увеличить долю пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток. Бюджет программы на три года составляет 613,55 млн. рублей.