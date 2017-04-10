Республика Коми вошла в число лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства

Республика Коми стала одним из регионов-лидеров по итогам 2016 года: 3,7 млрд. рублей в регионе были потрачены при государственном участии крупнейшими заказчиками для закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации малого и среднего предпринимательства Александр Браверман на совещании под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова.

Темой встречи стали меры поддержки, которые корпорация оказывает в рамках приоритетного проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и целевой модели "Поддержка малого и среднего предпринимательства".

В совещании приняли участие высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа, руководитель департамента по развитию инвестиционного климата "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Виталий Храмушин, руководители банков, общественных организаций и объединений, а также представители малого и среднего предпринимательства.

Александр Браверман рассказал о реализуемых корпорацией мерах поддержки предпринимателей и первых итогах данной работы в регионах Северо-Западного федерального округа. Так, общий объем закупок, который с государственной поддержкой осуществили в 2016 году крупнейшие заказчики, составил 132,1 млрд рублей. Закупки были проведены у субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории округа.

"В число регионов-лидеров по данному показателю вошли Санкт-Петербург, где объем составил 105,4 млрд рублей, Вологодская область - 5,3 млрд рублей и Ленинградская - 4,5 млрд рублей, а также Республика Коми с объемом закупок в 3,7 млрд рублей", - отметил он.