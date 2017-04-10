Автомобиль "Почты России" не довез письма в отдаленный поселок Прилузья

10 апреля 2017 года, 13:00 | Прилузский
Фото Антона Пархачёва

В Прилузском районе автомобиль "Почты России" не смог довезти корреспонденцию в отдаленный населенный пункт.

Как рассказали "Комиинформу" в Прилузском аварийно-спасательном отряде, вызов на пульт дежурного поступил непосредственно из учреждения, с которым связался водитель, в полдень 7 апреля.

Ехал он из Объячево в поселок Изъяшор. В 20-ти километрах от трассы и в пяти – от самого Изъяшора машина безнадежно застряла в "снежной каше" так, что водитель не смог выбраться из нее самостоятельно.

Приехавшие на помощь спасатели вытащили автомобиль. Все вместе, развернувшись, они добрались обратно до райцентра.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: транспорт, спасатели, село, почта, Погода, коми, дороги, весна
  Рубрика: Происшествия
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