16 апреля в Коми стартует конкурс "Учитель года"

10 апреля 2017 года, 14:16 |
Фото Ирины Кнутас

Республиканский этап конкурса "Учитель года России" стартует 16 апреля.

В Министерстве образования, науки и молодежной политики состоялось очередное заседание оргкомитета регионального этапа всероссийского конкурса "Учитель года России". Оргкомитет утвердил программу конкурса, разработанную Коми республиканским институтом развития образования совместно с Республиканским центром дополнительного образования, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании была объявлена дата официального открытия регионального этапа конкурса – 16 апреля. Местом проведения церемонии открытия конкурса определен Республиканский центр дополнительного образования.

На церемонии открытия перед участниками профессионального конкурса с приветственным словом выступит заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

В рамках торжественного мероприятия состоится встреча конкурсантов с оргкомитетом и членами жюри. Согласно программе, насыщенными днями для конкурсантов станут 17, 18, 19 апреля. В эти дни состоятся важные конкурсные испытания: "Урок" и "Методический семинар". Итоги первого очного тура покажут, кто продолжит борьбу за звание "Учитель года – 2017" в составе восьмерки мастеров-профессионалов.

Комиинформ
  Ключевые слова: учитель, конкурс
  Рубрика: Общество
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