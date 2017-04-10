В ЛУКОЙЛ-Коми прошел праздник рыбака

Десятков страстных поклонников рыбалки собрали ежегодные соревнования ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" по подледному лову.

В турнире, состоявшемся возле причала в поселка Парма, что под Усинском, приняли участие работники сразу нескольких предприятий Группы "ЛУКОЙЛ" в Республике Коми.

Первого ерша выловили спустя считанные минуты. Рыбацкое счастье улыбнулось оператору по добыче нефти и газа из Нефтешахтного управления "Яреганефть" Александру Ладыгину. "Просто повезло", – прокомментировал рыбак, получивший ценный приз в номинации "Первая пойманная рыба".

Состязания проходили в праздничной атмосфере. Кого-то радовало просто общение с природой, теплое весеннее солнце и свежий воздух. А кого-то – процесс самой рыбалки. Приятно ощущать натяжение лески, когда на крючке оказался сиг в 30 с лишним сантиметров. Такой трофей добыл Сергей Панькив из ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис", победитель в номинации "Самая крупная рыба".

Обладателем приза в престижной номинации "Самый большой улов" в этом году стал работник территориального производственного предприятия "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" Руслан Баксанов, выудивший в общей сложности 300 граммов рыбы.

"Главный секрет успешной рыбалки – уважительное отношение к реке. Каждый раз, приходя на берег, я здороваюсь с ней, а перед уходом прощаюсь и благодарю вне зависимости от результата", – говорит победитель.

Среди заядлых рыбаков были пять представительниц прекрасной половины человечества. Не остались за бортом соревнований и начинающие рыбаки. Из их числа самым удачливым оказался 12-летний Кирилл – сын Юлии Матвеевой из Управления производственно-технической комплектации "ЛУКОЙЛ-Коми".

"Мы постарались сделать соревнования интересными для каждого участника вне зависимости от размера улова. Поэтому подготовили призы в самых разных номинациях, чтобы и опытные рыболовы, и новички могли их получить. И все же главное в наших соревнованиях – возможность пообщаться друг с другом в неформальной атмосфере, отдохнуть от городской суеты", – отметил главный организатор мероприятия, председатель объединенной профсоюзной организации ЛУКОЙЛ-Коми Андрей Еремеев.

Три часа рыбалки пролетели незаметно. Но праздник на этом не закончился. Соревновательная программа продолжилась традиционными конкурсами – бурением лунок на скорость и метанием валенка. В финале праздника участники собрались за общим столом, сообщает пресс-служба компании.