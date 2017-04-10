90 тысяч рублей подарил мошенникам сыктывкарец за несуществующий "Лексус"

10 апреля 2017 года, 11:30 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Полицейские Сыктывкара расследуют уголовное дело по факту мошенничества при получении выигрыша.

В полицию Сыктывкара поступило заявление от местного жителя 1994 года рождения о том, что с его банковской карты похищены 90 тысяч рублей.

Молодой человек пояснил, что на его мобильный телефон поступило сообщение с незнакомого номера по мессенджеру "Вайбер". Незнакомец преставился президентом по маркетингу одной из компаний и сообщил, что сыктывкарец выиграл автомобиль марки "Лексус LX".

Молодой человек обрадовался неожиданному подарку и вступил в переписку с неизвестным президентом. Тот, в свою очередь, убедил доверчивого жителя столицы в реальности получения дорогостоящего приза, но добавил, что требуется оплатить комиссию.

После непродолжительного диалога заявитель прошел в банк и посредством киви-кошелька перевел двумя платежами 90 тысяч рублей в комиссии за выигрыш. Однако сразу после этого телефон абонента, с которого выходили на связь, оказался выключенным.

Сыктывкарец еще неделю ждал, что организаторы розыгрыша все же дадут о себе знать, но так и не получив возможности связаться с президентом по маркетингу, обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

МВД по Коми вновь обращается к жителям региона быть бдительными и предпринимать все необходимые меры для сохранения своих сбережений. Не переводите по просьбе незнакомцев денежные средства на счета неизвестных физических или юридических лиц и номера телефонов.

Помните, если взамен обещанной компенсации, выигрыша вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, комиссии или оплатить прочие услуги, то вас пытаются обмануть. Незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и сообщите о данном факте.

Комиинформ
  Ключевые слова: мошенники, МВД по Коми
  Рубрика: Происшествия
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