В Воркуте ехавший по вызову реанимобиль столкнулся с иномаркой

В дорожный инцидент в Воркуте попал реанимобиль, ехавший по вызову. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. Инцидент произошел 9 апреля в 9:05.

Водитель 1966-го года рождения двигался на автомашине скорой помощи "ГАЗ-322174" с включенными световыми и звуковыми сигналами по улице Ленина со стороны Тиманской к Гагарина.

Напротив дома №70 по Ленина он, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с "Ауди А4", за рулем которой находился мужчина 1951-го года. Иномарка, в свою очередь, не предоставила преимущества в движении реанимобилю.

В ДТП пострадала фельдшер: женщина 1969-го года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб плеча. Госпитализирована непосредственно после аварии не была.

Известно, что водитель реанимобиля ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Стаж вождения – с 1984-го года.