В двух спальных районах Воркуты появятся площадки для выгула и дрессировки собак

Воркутинский проект организации площадок для выгула и дрессировки собак стал одним из победителей республиканского проекта "Народный бюджет". Таким образом, обустройство и оборудование площадок будет осуществляться на принципах софинансирования: часть средств выделит муниципалитет, часть – республика.

"Площадку для выгула собак администрация города планирует организовать между домами 16 и 15/2 по ул. Ш. Набережная, – сказал руководитель администрации Игорь Гурьев. – Здесь появится огороженная территория с освещением, озеленением, скамейками и контейнерами для сбора отходов. На второй площадке для дрессировки собак, местом для которой выбран пустырь с торцевой стороны дома №12 по улице Б. Шерстнева, будут дополнительно размещены различные снаряды для выполнения упражнений ("одинарный барьер", "бум", "шина", "универсальный снаряд")".

Также в рамках "Народного бюджета" средства софинансирования будут выделены на строительства туалета на городском кладбище. Данная народная инициатива также вошла в число победителей проекта.

Напомним, в мае 2016 года глава республики подписал указ о проекте "Народный бюджет". Всего к реализации было предложено более 650 проектов различных направлений: дорожной деятельности, благоустройства, культуры, физической культуры и спорта, занятости населения, малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса, этнокультурного развития и образования. Победителями отбора стали 144 инициативы, набравшие наибольшее количество баллов. На 2017 год на "Народный бюджет" в региональной казне заложено 42,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.