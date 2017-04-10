Начальник управления капстроительства Сыктывкара оштрафован за нарушение срока рассмотрения обращения граждан

Прокуратура г. Сыктывкара провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности Управления капитального строительства администрации столицы Коми. Выявленные нарушения повлекли за собой привлечение к административной ответственности руководителя указанного бюджетного учреждения, сообщает прокуратура Коми.

Установлено, что в конце декабря 2016 г. в УКС обратилась жительница Сыктывкара с жалобой на необходимость устранения строительных недостатков в жилом помещении. Вопреки требованиям федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан ответ на заявление сыктывкарке направлен за пределами установленного 30-дневного срока после вмешательства прокуратуры Сыктывкара.

Прокуратура возбудила в отношении начальника Управления капитального строительства дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. Рассмотревший административное дело мировой судья признал чиновника виновным в совершенном правонарушении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.