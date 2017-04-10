МЧС избавит предпринимателей от многочисленных проверок

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России избавит предпринимателей от большего числа проверок по линии пожарного надзора. Об этом "Известиям" рассказали в самом министерстве.

"МЧС уже на треть сократило количество проверок. Приоритет такой работы — поддержка малого и среднего бизнеса. Мы снижаем административную нагрузку на предпринимательскую деятельность, при этом сохраняя и даже повышая уровень защищенности объектов бизнеса от всевозможных угроз", — отметил глава ведомства Владимир Пучков.

Он добавил, что работа инспекторов будет оцениваться не по количеству найденных нарушений, а по снижению числа пожаров и материального ущерба от них.

При этом, нарушения предлагается устранять без штрафных санкций, ограничиваясь предупреждениями.

Система уже была опробована в Тульской области, и губернатор Алексей Дюмин признал ее эффективность.

Напомним, что сейчас малый и средний бизнес сталкивается со 140 видами проверок со стороны различных ведомств, что снижает эффективность работы предпринимателей.