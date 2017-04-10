Усть-цилемский грабитель испугался громкую продавщицу

Усть-Цилемский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Коровий Ручей, который хотел ограбить местный магазин.

Судом установлено, что мужчина с целью нападения для хищения денег, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в магазин и начал угрожать продавцу ножом. Женщина начала кричать и звать на помощь полицейских. Грабитель не выдержал, испугался и сбежал.

Как отмечено в приговоре суда, сельчанин совершил тяжкое преступление, кроме того, состоял на учете у нарколога, не работал, по месту предыдущего отбывания наказания характеризовался отрицательно.

Суд, учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, принимая во внимание данные о личности подсудимого, назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.