Бывшее здание управления наркоконтроля в Сыктывкаре отреставрируют за 78 млн. рублей

10 апреля 2017 года, 9:31 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Аукцион на реконструкцию здания бывшего управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков стартовал на сайте госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составила 78 миллионов 551 тысячу 370 рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет в рамках государственного оборонного заказа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Полную реконструкцию здания на ул.Савина планируется провести до конца 2018 года. В перечень работ вошли демонтаж стен, перегородок, монолитных перекрытий, окон, дверей, полов, ворот, замена водопровода, канализации, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, установка системы видеонаблюдения, а также работы по благоустройству территории - посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных.

Внешне здание также преобразится. Внутри планируется оборудовать душевую и спортплощадку.

Также подрядчик займется объектами энергетического хозяйства.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: ФСКН, управление, реконструкция, МВД, здание
  Рубрика: Экономика
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