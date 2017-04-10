Забракованную Россельхознадзором крупу подарили собакам

В ходе плановой проверки исправительной колонии №25 в 2016 году Россельхозадзор Коми выявил мешок ячневой крупы весом 45 килограммов и стоимостью более тысячи рублей, который использовался без маркировочного ярлыка.

Крупа вызвала сомнения у контролирующего органа, так как имела явные признаки недоброкачественности или фальсификата. В частности, у продукта невозможно было определить срок годности.

Такие продукты не подлежат реализации и утилизируются. Собственнику крупы выдали постановление о возврате крупы либо ее уничтожении.

ФСИН Коми приняла решение передать крупу в кинологическую службу отдела охраны на корм четвероногим "сотрудникам".