Забракованную Россельхознадзором крупу подарили собакам
10 апреля 2017 года, 11:19 | Сыктывкар
В ходе плановой проверки исправительной колонии №25 в 2016 году Россельхозадзор Коми выявил мешок ячневой крупы весом 45 килограммов и стоимостью более тысячи рублей, который использовался без маркировочного ярлыка.
Крупа вызвала сомнения у контролирующего органа, так как имела явные признаки недоброкачественности или фальсификата. В частности, у продукта невозможно было определить срок годности.
Такие продукты не подлежат реализации и утилизируются. Собственнику крупы выдали постановление о возврате крупы либо ее уничтожении.
ФСИН Коми приняла решение передать крупу в кинологическую службу отдела охраны на корм четвероногим "сотрудникам".
Юлия Николаева
Рубрика: Общество
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