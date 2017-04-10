Казаки после Пасхи выйдут патрулировать улицы Сыктывкара

Народная дружина Сыктывкара на следующей неделе пополнится "правоохранителями" из казачьих рядов.

Как рассказал "Комиинформу" атаман городского казачьего общества "Усть-Сысольское" Ярослав Семко, общество было организовано для несения казаками государственной службы в рамках 154 федерального закона. Охрана общественного порядка - один из видов службы, в которой казаки принимают участие.

В настоящий момент МВД Коми завершило проверку, по результатам которой было принято решение, что сыктывкарские казаки будут включены в состав народной дружины и смогут ходить в патруль на тех же условиях, что и любой другой дружинник.

Патрулировать улицы они начнут на следующей неделе после Пасхи. Выходить будут по два человека, всего в обществе сегодня состоит 15 казаков, но планируется расширение. Оружие казакам носить запрещено.