По факту пропажи студента в Палевицах возбуждено уголовное дело

10 апреля 2017 года, 9:55 | Сыктывдинский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Следователи Сыктывдинского подразделения СУ СК России по Коми в конце марта возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения студента. При принятии такого решения учитывается большой промежуток времени, который прошел с даты пропажи и момента его поисков.

Напомним, В Сыктывдинском районе в феврале пропал Владислав Арихин 1997-го года рождения. Тревогу забила семья пропавшего, когда он ушел из дома в неизвестном направлении ночью в метель 14 февраля. По словам матери, конфликтов в семье не возникало, вредными привычками сын не страдал.

С момента поисков студента прошло более месяца - спасатели сыктывкарского отряда "СПАС-Коми" обследовали заброшенные здания, лесную территорию. Местные жители натолкнулись на следы неизвестного происхождения, которые вели в сторону реки Вычегды к полынье, поэтому специалисты проверили дно реки в районе села Палевицы, но студента не нашли. Работы проводились в сложных погодных условиях.

По имеющейся информации, юноша оставил дома документы и телефон. Он учился на физико-математическом направлении сыктывкарского университета, но сокурсники рассказали, что с учебой он не справлялся, и ему грозило отчисление. Юноша приезжал домой на каникулы, потом сказал, что уезжает на учебу, ушел и пропал.

Известно, что его отец и дядя покончили с собой несколько лет назад.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: студент, спасатели, следователи, поиски, Арихин
  Рубрика: Происшествия
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