18-летняя сыктывкарка, пережившая ножевое ранение, вернулась к нормальной жизни

9 апреля 2017 года, 20:10 | Сыктывдинский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Следователи следственного управления СКР по Коми продолжают расследовать уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Большой Слуды, подозреваемого в нападении с охотничьим ножом на 18-летнюю сыктывкарку. Подросток оставил девушку истекать кровью на дороге.

Напомним, 22 марта на обочине автодороги между деревнями Малая и Большая Слуда между 14-летним подростком и его знакомой, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой подросток нанес девушке два удара ножом в область груди, после чего покинул место происшествия. Истекающую кровью девушку обнаружили проезжавшие по автодороге сотрудники полиции.

Как пояснили "Комиинформу" в сыктывдинском следственном отделе СУ СКР по Коми, на данный момент экспертиза определяет вред здоровья, причиненный потерпевшей. Между тем, девушка выписалась из больницы Эжвинского района, продолжает учиться и работать в Сыктывкаре.

Подростка на время следствия изолировали от общества.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: подросток, нож, девушка
  Рубрика: Происшествия
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